Встречи психологического клуба проходят в Центральной библиотеке Фрязино

Встречи психологического клуба проводятся в зале абонемента Центральной библиотеки во Фрязино. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Московской области.

Встречи проводит психолог Светлана Самолюк. В их рамках участникам рассказывают, как бороться со стрессом, ставить и достигать цели, глубже узнать свою собственную личность

Психолог в своей работе использует различные методики и приемы, в том числе арт-терапию и метафорические ассоциативные карты.

Встречи проводятся раз в месяц. Принять в них участие могут все желающие. Посещение бесплатное.

Возрастное ограничение 16+