Встречу с фронтовым героем провели для студентов университета «Дубна»

В университете городского округа Дубна состоялась продуктивная встреча с участником СВО – офицером морской пехоты и президентом благотворительного фонда «Батальон» Полиной Васильевой. Студентам рассказали про поддержку военных, российском добровольчестве и реализации патриотических молодежных проектов.

Мероприятие в государственном университете наукограда состоялось в рамках деятельности студенческой Ассоциации патриотических клубов «Я горжусь». Встречу открыл начальник инклюзивного образования и социальной защиты университета Юрий Моталов. Он напомнил, что в учреждении занимаются вопросами поддержки бойцов СВО, воплощая в жизнь разные молодежные инициативы.

Рассказали про плетение сетей, изготовление окопных свечей и других добрых делах.

Студентам также представили видеоролик, где напрямую к молодежи обратился участник спецоперации из Дубны. Он поблагодарил земляков за переданные маскировочные сети и станцию РЭБ.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Выступила перед молодежью учреждения и основатель «Батальона». Полина Васильева рассказала про деятельность фонда, его инициативы, направленные на оказание помощи бойцам. Как объяснили студентам, фонд не только занимается передачей гуманитарных грузов, но и сам изготавливает станции РЭБ. Также помогают военным в госпиталях.

Затем перед студентами выступил полковник морской пехоты, который сказал вдохновляющую патриотичную речь. Его истории из реальной жизни подтвердили, что сплоченность и единство всегда ценятся и помогают в нелегком деле. Также полковник рассказал, как важно доверять сослуживцам, иметь высокотехнологичное оборудование и снаряжение в боевых миссиях.

Встреча помогла не только поднять важные и актуальные вопросы, но и помочь студентам определить ключевые пути развития разных социально-патриотических проектов. Многие задумались об участии в полезных инициативах. Все участники с удовольствием отвечали на вопросы ребят, у которых была возможность поговорить с каждым почетными гостем лично.