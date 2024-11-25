Встречу с матерями и женами участников СВО провели в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском женщин поздравили с Днем матери. В центре внимания — мамы и супруги участников спецоперации, которым оказывают всестороннюю поддержку. Мероприятие прошло продуктивно и душевно за чашкой чая, что создало приятную атмосферу для обсуждения непростых вопросов.

Как отмечает пресс-служба главы муниципалитета, в ходе встречи члены семей участников СВО озвучили разные просьбы, попросили помощи в бытовых вопросах, а также затронули темы льгот, мер поддержки семей мобилизованных, ЖКХ, образования и других сфер. На все вопросы участников дали развернутые ответы, а какие-то просьбы взяли в ближайшую работу.

«Вопросов много, в том числе серьезных, на уровне министерства обороны. Будем подключать к их решению военных юристов. Но много и бытовых, повседневных задач. Вместе с руководством муниципалитета постараемся решить их на местном уровне», — отметил депутат Московской областной Думы Владимир Жук.

Каждый на праздничной встрече был услышан. Мероприятие помогло узнать о проблемах и переживаниях женщин, поддержать морально и делом. Для настроения матерям и женам бойцов СВО молодогвардейцы вручили цветы, сладкие угощения и открытки с теплыми словами.