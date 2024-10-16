Встречу с воспитанниками секции по стрельбе из лука при Барвихинской школе провел Андрей Иванов

Секция была создана в 2005 году, сейчас под руководством двух опытных тренеров в ней занимаются порядка 60 детей.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с воспитанниками спортивной секции по стрельбе из лука, которая работает на базе Барвихинской средней школы. Секция была создана в 2005 году, ее основателем является мастер спорта СССР Баир Базарович Гынинов. Сегодня его дело в Барвихе продолжает сын – мастер спорта России, серебряный призер первенства Европы, ветеран специальной военной операции Цыден Гынинов. Под руководством тренерского штаба воспитанники секции ежегодно успешно выступают на соревнованиях разных уровней. В числе последних достижений спортивной секции – первые места на Кубках России и Играх СНГ, а также победа брата и сестры Мухибулло и Нуриниссо Махмудовых в личных соревнованиях на Чемпионате России.

«Секция стрельбы из лука на базе Барвихинской школы пользуется большой популярностью. Сейчас здесь под руководством двух опытных тренеров занимаются порядка 60 детей, – рассказал глава Одинцовского округа. – Будем оказывать секции всю необходимую помощь. Это совершенно уникальная спортивная школа даже в масштабах России».

Андрей Иванов также пожелал молодым спортсменам успехов на новых первенствах: Мухибулло Махмудов сейчас находится на международных соревнованиях в Армении, а его сестра Нуриниссо скоро будет отстаивать честь страны на турнире в Черногории. На территории Барвихинской школы для стрелков оборудован олимпийский рубеж – 70 метров. В холодное время года лучники тренируются в спортивном зале на короткой дистанции.

Добавим, что в ходе посещения Барвихинской средней школы глава Одинцовского округа также проверил качество ремонта крыльца образовательного учреждения. Здесь к новому учебному году восстановили железобетонные конструкции и ступени, сделали стяжку, выполнили гидроизоляцию и уложили новую противоскользящую плитку. Комплекс работ выполнялся за счет внебюджетных средств – силами ООО «Бизнес Премиум». В этом году инвестор также сделал для Барвихинской СОШ разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. На объекте обустроили пешеходные переходы, широкую платформу для посадки и высадки ребят, нанесли разметку, установили знаки и смонтировали освещение.