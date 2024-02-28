Встречу в формате «Выездная Администрация» провели в Чехов-7

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и представители администрации пообщались с жителями бывшего военного городка Чехов-7. Муниципальные власти ответили на вопросы жителей, в том числе помогли им разобраться в частных точечных проблемах.

В формате «Выездная Администрация» участвовал глава округа, его заместители, начальники профильных управлений и депутаты. Благодаря такому формату жители смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.

Особенно жителей населенного пункта Чехов-7 интересовало, когда завершится ремонт котельной, какая судьба у бесхозных зданий, которые заселяют люди без определенного места жительства, а также как будут организовывать занятость подростков.

Обращались жители с вопросами отопления, содержания многоквартирных домов, чисткой снега и благоустройства территорий.

Как отметил глава г.о. Чехов, все жалобы были приняты. Вопросы были оформлены в протокол и приняты в работу: в ближайшее время будут даны поручения для разных решений.

Получить консультацию и задать вопрос можно не только напрямую в рамках «Выездной администрации», но и территориальных отделах:

Стремиловский ТО: +7 (496) 727-91-17, с. Дубна, д.30, 2 этаж, кабинет 230.

Баранцевский ТО: +7 (496) 724-14-12 с. Новый Быт, ул.Новая, д.8а, 2 этаж

Столбовая – Любучаны ТО: +7 (496) 724-32-46 с. Троицкое д.4/1