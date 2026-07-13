Встретил знакомого из 2016-го, удивился праворулькам и переночевал на щебне: Забайкалье глазами велосипедиста

Велопутешественник из Брянска Андрей Козлов, держащий путь во Владивосток, на 68-й день добрался до Читы и преодолел Забайкалье. За неделю он проехал чуть больше 1,2 тысячи километров и вскоре планирует выехать за границу. В Чите он остановился у местного жителя Александра, отремонтировал велосипед и провел два дня, хотя заснуть мешал уличный шум с балкона.

По пути его ждали неожиданные встречи и контрасты. Он отметил, что готов к любой погоде и не боится промокнуть, а еще удивился обилию праворульных автомобилей. На одном из подъемов ему повстречался знакомый — Константин Кубрявцев, с которым они виделись в 2016 году в Северной Осетии, когда тот ехал из Таиланда в Турцию на велосипеде «Аист». Козлов назвал встречу короткой, но волнительной. Впереди — пересечение границы с Китаем: по его словам, велопутешественники здесь редкость, пограничники насторожены, но он проконсультировался с опытными людьми и готов пройти китайский участок, после чего снова вернется в Россию.