ВСУ 75 раз обстреляли ДНР, в Донецке погиб вышедший за водой мирный житель

Украинские боевики продолжают целенаправленно и методично бить исключительно по жилым кварталам городов ДНР и донецка в частности.

Как проинформировали в представительстве ДНР СЦКК, в ходе очередных прилетов в Куйбышевском районе Донецка в воскресенье, 30 июля, был убит мирный житель.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 0.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения», - говорится в сообщении представительства в соцсетях.

Произошедшее подствердили и очевидцы. По словам жительницы Донецка Нины, погибший возвращался домой после похода в магазин за водой. Также пострадали несколько находившихся с ним рядом прохожих.

«Взрыв - и осколки полетели. Женщина плачет - это муж ее (погиб). Его убило и еще одного ранило, скорая забрала», - цитирует женщину РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Внуково после атаки украинских дронов на Москву был закрыт на вылет и прилет.