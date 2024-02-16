Российские военные сконцентрировали огромные силы на Запорожском фронте и готовит серьезное наступление у Работино, проинформировал в соцсетях спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховий.

С его слов, внушительной численности группировка ВС РФ сконцентрировалась на Ореховском направлении буквально за последние несколько последних недель.

«Своими размерами группировка превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что россияне туда вышли не на прогулку», — заявил Лиховий.

Как сообщил в беседе с украинскими СМИ один из офицеров ВСУ, накопление значительных сил Армии России по направлению к Работину отмечалось еще несколько недель назад.

Минобороны РФ указанную информацию пока никак не подтвердило.

Напомним, во время сегодняшней атаки ВСУ на Белгород ракетный снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire попал аккурат на территорию школы № 42. В результате разлета осколков была убита молодая семья, совершавшая в момент вражеской атаки утреннюю прогулку с годовалой девочкой.

По последней информации, из-за ракетной атаки ВСУ по Белгороду погибли семь человек. 18 мирных жителей, среди которых четверо детей, получили ранения.