ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дрона

Сначала губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном канале в соцсетях сообщил о запуске сирены ракетной опасности, а потом стало известно и об украинском дроне, который атаковал город Грайворон в Грайворонском городском округе Белгородской области. Для атаки использовался беспилотник.

В итоге после падения дрон сдетонировал, но, к счастью, никто спели мирных граждан не пострадал. Только выбило окна в одном частном доме. На месте работают оперслужбы. Другие подробности уточняются.