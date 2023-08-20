ВСУ атаковали боевыми дронами Курск: в здании железнодорожного вокзала разбиты стекла, ревут сирены пожарных машин
Фото: [© РИА Новости / Сергей Батурин]
Как сообщается в социальных сетях, в настоящее время к вокзалу Курска стягиваются экстренные службы города. По предварительным данным при отражении атаки украинских БПЛА один из дронов упал на здание железнодорожного вокзала Курска.
Очевидцы делятся в пабликах видео с горящей крышей вокзала и разбитыми стеклами здания.
«Внутри здания вокзала разбиты стекла. Ждем официального заявления властей и Минобороны», - приводится в публикациях.
Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно закрыты из-за угрозы атаки украинских беспилотников.