ВСУ атаковали Донецк с помощью дрона

Украинцы продолжают ежедневные атаки по территории ЛДНР. Так, очередной инцидент произошел в среду, 10 апреля, сообщают в официальном канале в социальных сетях в представительстве ДНР в СЦКК.

В сообщении говорится о том, что украинцы для атаки использовали ударный беспилотник, с которого в Кировском районе Донецка сбросили взрывоопасный предмет. Все произошло около 14:30 среды, 10 апреля. Также ранее украинцы выпустили по Донецку сразу девять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району города. На данный момент о каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщается, подробности инцидентов уточняются.

Напомним, что Кировский район Донецка расположен на юго-западе, а Петровский является самым отдаленным от центра районом. Донецка регулярно обстреливается украинскими военными, начиная с 2014 года.