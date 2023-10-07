ВСУ атаковали территорию Крыма переделанной под боевую зенитной ракетой

Об очередной атаке со стороны Украины Крымского полуострова проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ.

Там сообщили, что вечером в субботу, 7 октября, в небе над Крымом была сбита украинская зенитная ракета, переделанная под ударный вариант.

«7 октября около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», - сообщили в российском оборонном ведомстве в соцсетях.

Там добавили, что украинская ракета была своевременно обнаружена российскими боевыми расчетами ПВО и уничтожена в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.