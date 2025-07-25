ВСУ атаковали Тимашевск: двое пострадали при падении обломков БПЛА на жд/вокзал

В результате массированной атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на территорию Краснодарского края пострадали два человека. Инцидент произошел в городе Тимашевске. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в социальных сетях.

Вследствие инцидента с беспилотным летательным аппаратом на железнодорожной станции Тимашевск была нарушена подача электроэнергии, но сейчас она уже восстановлена, сообщил он.

«Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи и осмотра медиками пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию», — сообщил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в городе Славянск-на-Кубани, расположенном в Краснодарском крае, произошла серия взрывов. По информации от очевидцев, это было связано с работой системы противовоздушной обороны, которая отражала атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Также поступала информация о том, что в населенных пунктах Кореновск и Тимашевск произошли взрывы.