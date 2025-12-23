ВСУ дотянулись до Буденовска: вражеские дроны атакуют объекты на Ставрополье

Беспилотники противника попытались атаковать объекты в Буденновске, Ставропольском крае. В результате возникли возгорания в промышленной зоне, однако пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своих социальных сетях.

Он указал, что на Ставрополье по-прежнему действует режим «беспилотной опасности», введенный в ночное время.

«Вражеские БПЛА попытались атаковать объекты в Буденновске, работает ПВО. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны», — написал Владимиров в телеграм-канале.

На месте происшествия задействованы экстренные службы. Губернатор Владимиров призвал граждан не публиковать в интернете видеозаписи, на которых запечатлены полеты или падения беспилотников, а также действия систем противовоздушной обороны.

