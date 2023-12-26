ВСУ довели митрополита УПЦ Лонгина до сердечного приступа на блокпосте

В центральной части украинской столицы поставили новые блокпосты с военными, которые активно проверяют граждан. Одним из таких стал наместник Вознесенского Банченского монастыря. Мужчину обвиняют в разжигании межрелигиозной розни за высказывания в адрес раскольнической православной церкви Украины. В ряде монастырей проводили обыски, которые едва ли могли прекратить верующие и настоятели обителей, пишет РИА Новости.

«Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведенной операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа», — написали в соцсетях Банченского монастыря.

Напомним, что на Украине начались гонения на УПЦ из-за подозрений в связях с Россией. Фактически в стране запретили деятельность этой церкви, а против влиятельных настоятелей ввели санкции. СБУ постоянно проверяют священников и причастных к вере людей.