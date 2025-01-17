ВСУ готовили трансгендера из Подмосковья к совершению серии терактов в России

В Вологде обнаружили трансгендера* с израильским гражданством, которого готовили для исполнения терактов в России. RT узнал подробности о задержанном.

Как выяснил канал, задержанный — 36-летний Андрей Пшеничников, уроженец Таджикистана с паспортом Израиля. Его задержали из-за связей с украинскими службами. Предполагают, что мужчину завербовали для совершения серии терактов в России. Среди вероятных доказательств — переписка с представителями легиона «Свобода России»**.

Знакомый подозреваемого рассказал, что долгое время мужчина притворялся женщиной. Называл он себя не Андреем, а Ольгой Пшеничниковой из Подмосковья. В 2018 году он пытался сотрудничать с благотворительным фондом. Как раз знакомый оттуда рассказал о странностях со стороны Пшеничникова. Как оказалось, там никогда не видели документов от Андрея. Он в образе женщины был крайне молчалив и не рассказывал о себе.

Также RT указал, что задержанный террорист пытался примкнуть ко многим запрещенным организациям и участвовал в антиправительственных протестах.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала завербованного жителя Приамурья, готовившего диверсию на Транссибе.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

**Легион «Свобода России» признана террористической и запрещена на территории России