ВСУ могут ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами, заявили в «Росэнергоатоме»
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил о том, что Киев может нанести удар по Запорожской АЭС с использованием ядерных отходов. Об этом написало РИА Новости 4 июля.
По словам Карчаа, атака может произойти в ночь на среду, 5 июля. Украинцы могут использовать ракету «Точка-У» с ядерными отходами, дроны-камикадзе и высокоточное оружие.
Ранее в России уже не раз заявляли, что Киев регулярно использует провокации в отношении Запорожской АЭС. Ранее важным сигналом к этому стало то, что произошло на Каховской ГЭС.