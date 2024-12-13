Угледар почти полностью состоит из высотных застроек, что в момент столкновений было удобно для ВСУ. Противник крепко держал свои позиции. По словам Пискунова, российской армии приходилось сражаться в городе буквально за каждый дом.

На кадрах спецкора видно опустевший город, весь в копоти от прилетов и пожаров. Однако несмотря на отсутствие противника, передвигаться здесь активно и долго — опасно. Приходится перебегать небольшими группами по два-три человека, при этом находясь на дистанции.

Также военкору удалось пообщаться с бойцом из Восточного военного округа. Он участвовал в миссии по освобождению Угледара. Военный показал трофеи, собранные во время службы. Также продемонстрировали и самодельные свастики, которые принадлежали 72-й бригаде ВСУ. Нацистскими символами украинские солдаты награждали друг друга.

Ранее чеченский глава Рамзан Кадыров заявил, что украинским военным осталось сражаться лишь до конца года.