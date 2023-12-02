ВСУ нанесли новый удар по Донецку — два человека получили ранения
Фото: [© РИА Новости / Сергей Батурин]
Украинские боевики в субботу, 2 декабря, продолжили обстрелы Донецка. Как передает Readovka, бомбардировке ВСУ подверглись жилые дома в Кировском районе города.
Отмечается, что в результате вражеской бомбежки один из украинских снарядов упал во двор многоэтажки, ранены находившиеся там в это время двое мужчин.
«Они вышли к машине... И получается, что у него был кошелек в кармане — резануло по нему, но попало. А второго — в больницу», — приводится в публикации в соцсетях.
По словам местных жителей, осколками посечено само здание, выбиты стекла, повреждены припаркованные машины.