ВСУ нанесли удар по селу в Белгородской области: повреждены дома

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, к счастью, никто не пострадал. При этом осколки от снарядов повредили крыши и фасады, а также выбили окна в двух частных домах.

Повреждения также получила и одна машина. Оперслужбы проводят дальнейший подомовой обход. Напомним, ранее мы рассказали о том, что на одном из предприятий в Подмосковье взорвался газовый баллон. Подробнее в материале.