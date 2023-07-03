ВСУ нанесли удар по селу в Белгородской области: повреждены дома
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Днем в понедельник, 3 июля, украинские военные обстреляли село Кукуевка, что в Валуйском горокруге Белгородской области.
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, к счастью, никто не пострадал. При этом осколки от снарядов повредили крыши и фасады, а также выбили окна в двух частных домах.
Повреждения также получила и одна машина. Оперслужбы проводят дальнейший подомовой обход. Напомним, ранее мы рассказали о том, что на одном из предприятий в Подмосковье взорвался газовый баллон. Подробнее в материале.