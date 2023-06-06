ВСУ вероломно ворвались в освобожденное Опытное под Донецком: в селе идет сильный бой

ВСУ большими силами пошли вечером 6 июня на фланги ВС РФ у Авдеевки. Об этом сообщил в соцсетях экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, украинские боевики имеют пока численный перевес на некоторых участках боя. В указанном районе им противостоят полки российских мобилизованных и батальон «Сомали».

«По состоянию на 20:00 6 июня — бои в поселке Опытное. Противник ворвался в село. Попытка отрезать наши подразделения в Водяном», — сообщает Стрелков.

Он добавил, что в настоящее время идет сильный бой. Российские военные пытаются отбросить врага.

Ранее в российском Минобороны рассказали о попытке прорыва ВСУ на Южно-Донецком направлении.