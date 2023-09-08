ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

В 16.35 со стороны украинских формирований "прилетело" кассетных снаряда «натовского» калибра. Удары были нанесены по Петровскому району Донецка. На этом обстрел не закончился, уже через двадцать минут был выпущен еще десяток снарядов калибра 155 миллиметров двум районам города - Куйбышевскому и Киевскому, а также по Макеевке. Досталось и Горловке, по которой нанесли удар еще тремя снарядами.

Сообщается, что обстрелы ВСУ ведут с помощью дальнобойных американских гаубиц и немецких самоходных артиллерийских установок. Также на вооружении Украины есть польские и французские установки, использующие «натовские» снаряды.