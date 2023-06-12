ВСУ обстреляли из минометов село Дроновка под Белгородом

Инцидент произошел сегодня утром в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Есть незначительные повреждения в одном частном домовладении, осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах. Оперативные службы находятся на месте», - написал в соцсетях губернатор.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, в результате украинского обстрела никто из жителей Дроновки не пострадал.