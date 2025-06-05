ВСУ обстреляли минометами свиней под Брянском

Свиноводческий комплекс «Хоромное», расположенный в Климовском районе Брянской области, стал целью минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил агропромышленный холдинг «Мираторг», приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

В результате атаки повреждены объекты газо- и водоснабжения, а также корпуса, предназначенные для содержания свиней.

«Агропромышленный холдинг „Мираторг“ информирует о минометном обстреле свиноводческого комплекса „Хоромное“ в Климовском районе Брянской области», — пояснили в компании.

Отмечается, что в результате атаки ВСУ никто из сотрудников комплекса не пострадал. Кроме того, все животные также уцелели.

Ранее сообщалось, что за два часа с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня дежурные средства ПВО сбили 29 беспилотников самолетного типа.