ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи под Курском, повреждена ЛЭП и пропал свет

Украинские боевики в воскресенье, 10 декабря, выпустили несколько снарядов по приграничной с Украиной территорией российской Курской области, проинформировал глава региона Роман старовойт.

С его слов, под обстрел попали поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Глушковском районе области. В результате атаки ВСУ выведена из строя линия электропередачи, оба населенных пункта остались без электроэнергии.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Населенные пункты остались без света», - написал Старовойт в своем аккаунте в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что обошлось без пострадавших и добавил, что ремонтные работы начнутся разу, как только станет безопасно.