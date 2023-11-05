ВСУ обстреляли Скадовск под Херсоном, обломки ракеты рухнули на мебельный магазин

Приморский город Скадовск в Херсонской области подвергся бомбардировке со стороны Украины, проинформировал глава российского региона Владимир Сальдо.

Сообщается, что обстрел велся поставляемыми Киеву США ракетами дальнего радиуса действия. По словам губернатора, обошлось без пострадавших, однако обломки снаряда упали в черте города.

«ВСУ обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в мебельный магазин, пострадавших нет», - написал в своем аккаунте Сальдо.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Джанкое сразу шестью дронами.