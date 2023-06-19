ВСУ обстреляли Соболевку, что в белгородской области, с помощью ствольной артиллерии

Как сообщил Вячеслав Гладков, будучи губернатором региона, в понедельник Вооруженными силами Украины были нанесены удары по одному из белгородских сел - Соболевке, что расположено в черте Валуйского городского округа. Об этом пишет KP.RU

По словам Гладкова, пострадавших не обнаружили, однако кровля одного из складских помещений оказалась сильно повреждена. Оно принадлежало местному сельскохозяйственному предприятию. Также глава области сообщил, что сейчас проводится проверка территорий путем подомового обхода.

Ранее Гладков говорил о том, что из-за обстрела в том же Валуйском городском округе пострадали не менее семи человек. Среди их числа был один ребенок. На данный момент у всех потерпевших нападение фиксируется состояние средней степени тяжести. В итоге каждый из них был госпитализирован.