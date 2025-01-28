Украинские боевики, которые воюют в Курской области, столкнулись с довольно неприятной ситуацией. Им были выданы гранаты Ф-1, которые оказались неисправными. Вместо пороха внутри них было обнаружено вещество, похожее на кукурузную крупу. Этот инцидент был зафиксирован на видео, которое выложил в своем Телеграм-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

В своём послании Бутусов с иронией охарактеризовал содержимое гранат как «Мивину», отсылая к популярному украинскому производителю полуфабрикатов.

«Вот так мы воюем на Курщине», — посетовал Бутусов.

Сотрудник СМИ также обратил внимание на то, что эти дефектные снаряды должны были быть изъяты с линии фронта еще в декабре 2024 года, что подтверждается предоставленными им документами.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также выразил возмущение действиями украинского военного и госруководства, и лично главы киевского режима Владимира Зеленского в связи с этой ситуацией.

«Вот как должен отвечать Зеленский, который ворует у солдат все: от каши — до гранат?!» — написал он в своем Telegram-канале.

Этот случай стал предметом крайне негативного обсуждения в украинском обществе, где уже давно звучат критические замечания о коррупции и проблемах с обеспечением армии.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области.