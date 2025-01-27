ВС РФ освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Согласно информации ведомства, российские силы нанесли удар по вооруженным формированиям, включая танковые и тяжелые механизированные бригады. А также четыре механизированные, две десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и три бригады территориальной обороны Украины, в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

За сутки потери украинских войск на курском направлении составили свыше 190 человек, два танка и десять боевых бронированных машин, подытожило военное ведомство.

Ранее сообщалось, что российские военные за ночь на 27 января сбили 32 беспилотника над пятью регионами РФ.