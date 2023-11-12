ВСУ похвастались полумиллионом мин, установленных на границе с РФ и Белоруссией

Украина к настоящему времени существенно укрепила свои рубежи с соседними Россией и Белоруссией. Об этом рассказал экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

С его слов, на приграничной с соседями территории страны ВСУ установили более 500 тысяч мин. Селезнев отметил, что желающим незаконно ступить на украинскую землю в районах Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей придется не сладко.

«Уже в землю на территории Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областей зарыты 500 тысяч мин», — цитирует Селезнева новостное агентство ТСН.

Несмотря на довольно внушительное количество зарытых по границе снарядов, нужно еще больше мин, заключил собеседник журналистов.