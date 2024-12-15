ВСУ получили 1,3 млрд рублей от известного «алкогольного магната»

Номинального владельца крупного алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Первак», «Хортиця», «Мороша» и др.) Евгения Черняка* уличили в передаче особо крупной суммы Вооруженным силам Украины. Об этом рассказали ТАСС в ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Черняка* обвиняют в финансировании терроризма. Предварительно выяснили, что владелец компании-производителя передавал ВСУ деньги. В общей сложности бизнесмен профинансировал украинских националистов на 1,3 млрд рублей за счет своего российского бизнеса.

Помимо финансовой помощи украинской армии Черняк* передавал товары для нужд бойцов и технику, предназначенную для боевых миссий. По делу предпринимателя из крупного холдинга задержаны два человека.

Напомним, что Евгения Черняка* в России заочно арестовали в августе 2023 года и объявили в розыск. Не рады предпринимателю и на Украине, несмотря на помощь ВСУ. Известно, что СБУ заподозрила бизнесмена в «финансировании» России. Все из-за того, что после начала СВО холдинг не остановил бизнес в РФ сразу, платили стране налоги и покупали спирт у российских поставщиков.

Ранее сообщалось, что в России раскрыли кол-центры, похитившие миллионы у граждан более чем 20 стран.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов