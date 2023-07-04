ВСУ попытались прорвать оборону в Запорожской области

По словам командира подразделения «ШтормZ», около ста человек, входящих в диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины, попытались свершить прорыв обороны возле Пятихатки и Жеребянки. Атака не увенчалась успехом, наступление было отбито российской армией. Как рассказал командир Али, на участке столкновения прошли ожесточенные бои, в результате которых часть диверсантов была уничтожена, а остальные члены группировки были вынуждены отступить.

Также выяснилось, что с помощью артиллерии были уничтожены несколько единиц боевой техники, используемой ВСУ в наступлении. По предварительным подсчетам, точные попадания подорвали три боевые машины.