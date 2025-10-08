По данным РИА Новости, российские силовые структуры сообщили, что Киевский режим оставил жителей Чернигова без защиты от воздушной угрозы.

Накануне в Черниговской области был уничтожен подземный штаб украинского полигона Гончаровский. Вместе с ним сгорели ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Потери ВСУ составили до 300 человек.

«После недавнего "блэкаута" в Чернигове и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя "проходной двор"», — сказал собеседник агентства.

Куда исчезли все подразделения ПВО — остается загадкой, но факт остается фактом: Чернигов полностью лишен прикрытия, подчеркнул он.

По информации, полученной от источника, подразделения ПВО, вероятно, были сформированы ранее.

«Чиновники отчитались об этом и благополучно о них забыли. С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались, и никому не было до этого дела», — указал собеседник агентства.

4 октября компания "Черниговоблэнерго" сообщила о повреждении нескольких важных объектов электроснабжения в Черниговской области. Это привело к аварийным отключениям, которые затронули около 50 тысяч пользователей. В регионе сохраняется график почасового ограничения подачи электроэнергии.