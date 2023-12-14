ВСУ предприняли вторую за ночь попытку атаковать Москву боевым дроном через Наро-Фоминск
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Силы российской ПВО пресекли еще одну попытку врага совершить пролет беспилотника к Москве, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях столичный мэр Сергей Собянин.
С его слов, украинский боевой дрон снова был сбит расчетами российских сил ПВО на подлете к столице в Наро-Фоминском городском округе Московской области.
«Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - пояснил Собянин.
Ранее сообщалось, что власти Московской области защитят аэропорты Москвы от атак вражеских беспилотников и птиц.