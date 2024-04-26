ВСУ при обстреле Горловки кассетными снарядами попали в АЗС

Украинские военные во время обстрела Никитского района Горловки попали в автозаправочную станцию. Об этом вечером в пятницу, 26 апреля, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем официальном канале в соцсетях.

По данным Приходько, враг наносил удар по жилому массиву «Строитель», и в результате украинской атаки оказалась повреждена автозаправка. Всего в тот момент украинцы выпустили по Никитовскому району Горловки четыре кассетных снаряда 155 мм (натовского) калибра.

Напомним, что Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, там находится химконцерн «Стирол», предприятия по добыче угля. Также вечером пятницы украинцы нанесли удар и по двум детским садам в Запорожской области, для этих целей использовали дроны-камикадзе.