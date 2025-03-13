В ходе боевых действий в Часовом Яре, что в Донецкой Народной Республике, украинские военные применили термобарические боеприпасы против мирных граждан, которые укрылись в подвале. Об этом РИА Новости рассказал один из пострадавших беженцев.

Термобарические снаряды — это боеприпасы, которые при использовании создают облако аэрозоля, которое затем поджигается.

Собеседник агентства поведал о том, что в результате обстрела были ранены гражданские лица. Всех их украинские боевики, по сути, хотели просто сжечь.

«Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами (термобарическими снарядами — прим. ред.). Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания, пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — рассказал собеседник агентства.

Также пострадавший рассказал, что, когда людей из подвала вывели на поверхность, спасатели пытались потушить их, но не смогли из-за специфики термических снарядов. В результате мирные жителя Часов Яра получили массу тяжелых ожогов.

Ранее сообщалось, что Украина полностью исчерпала запасы американских дальнобойных ракет ATACMS, переданных ранее Киеву американской стороной.