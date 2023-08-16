ВСУ признали абсолютную неспособность своей ПВО противостоять российским крылатым ракетам

Противостоять российским ракетам Х-22, которые ВС РФ с регулярной завидностью отправляет на Украину в рамках демилитаризации киевской военщины, пока что не представляется возможным, посетовал советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, минувшей ночью ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ был нанесен значительный ущерб.

По словам Игната, указанные российские ракеты пока недосягаемы для находящихся в арсенале противо-воздушной обороны средств. Украинской ПВО пока не удалось сбить ни одной X-22, комментарий украинца приводит издание «Страна».

«Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Они уничтожают баллистику, "Кинжалы", потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой... Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — заявил украинский военачальник.

Также Игнат пояснил, что ВС РФ во время ракетных атак используют так называемый прием быстрой смены траектории движения крылатых ракет, из-за чего украинская ПВО их попросту не видит в небе.