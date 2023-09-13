ВСУ пытаются атаковать Крым: ПВО отражает атаку врага у Севастополя

Стала известна предположительная причина очередного перекрытия автомобильного движения по Крымскому мосту в ночь на среду, 13 сентября.

Как сообщают крымчане в соцсетях, на Корабельной стороне Севастополя слышны взрывы и вспышки. Вероятно, работают российские системы противовоздушной обороны, отражая атаку вражеских беспилотников.

Каких-либо сообщений о происходящем на полуострове от официальных властей Крыма и Севастополя пока не поступало.

Ранее сообщалось, что было перекрыто движение по Крымскому мосту в сторону Керчи и в направлении Краснодарского края. Водителей попросили сохранять спокойствие следовать указаниям оперативных служб.