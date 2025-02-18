ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками

Министерство обороны России сообщило об очередной попытке украинских войск навредить территориям и жителям страны. На сей раз целью противника стал полуостров Крым, пишет KP.RU .

Над Крымом уверенно сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), уничтожив три беспилотника, запущенных с территории Украины. В период времени с 19.25 до 19.35 мск дежурные средства сбивали летательные аппараты. Все подбили и уничтожили.

Также согласно сводке МО РФ, в ночь на 18 февраля средства ПОВ перехватили украинские БПЛА в небе над Воронежской и Белгородской областями. Ранее сообщалось о количестве уничтоженных дронов противника.