ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Джанкое сразу шестью дронами - СМИ

Украинские боевики планировали взорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Крыму. Как передает Mash, теракт должен был произойти возле нефтеперерабатывающего завода в Джанкое.

Отмечается, что ввиду невозможности подобраться к объекту ближе ВСУ применили впервые минирование беспилотниками, приземлив у железнодорожных путей сразу шесть БПЛА.

«Диверсанты посадили шесть дронов со взрывчаткой вдоль ж/д путей, затем взрывное устройство запрограммировали на активацию по уровню шума, ожидая, что оно сработает, когда мимо проедет состав с топливом», - приводится в публикации.

Однако задуманное так и осталось на бумаге, ибо все шесть заминированных дронов были оперативно обнаружены и обезврежены. Сейчас по факту произошедшего крымскими правоохранителями проводится дополнительное расследование.