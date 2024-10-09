Украина хочет, чтобы противостояние с Россией закончилось не позднее 2025 года. Как сообщает ТАСС, об этом Владимир Зеленский заявил на идущем в Хорватии саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

Президент Украины придерживается мнения, что в октябре, ноябре и декабре появится реальная возможность продвинуть текущую ситуацию к «миру и продолжительной стабильности». Он также заявил о сложившейся на поле боя обстановке, которая наталкивает сделать выбор в пользу решительных действий, ведущих к завершению конфликта. Зеленский отметил, что это событие должно случится не позднее 2025 года.

Докладчик добавил, что к ноябрю Украина хочет подготовить документ, чтобы позже представить его на новой встрече по урегулированию продолжающегося противостояния.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины желает лишить должностей сразу нескольких важнейших лиц государства. В частности, в список неугодных попал главком ВСУ Александр Сырский.