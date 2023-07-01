ВСУ ракетным ударом повредили газопровод в Токмаке Запорожской области

Украинские боевики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру освобожденных российскими военными территорий Запорожской области. Только что ВСУ нанесли удар по городу Токмак.

Как информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы города, стало известно о повреждении газопровода. В результате чего от газоснабжения отключены более 60 домов, среди которых социальные объекты.

«В результате обстрела Токмака нацистами ВСУ повреждён газопровод», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что без газа остались в 57 домов частного сектора, четыре многоэтажки и общежитие.

Ранее в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».