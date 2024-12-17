Украинские военные в Михайловке ДНР открыли огонь из минометов мирных жителей. Об этом RT рассказали выжившие супруги из деревни.

Игорь и Мария были вынуждены бежать из Михайловки, в которой прожили 20 лет. После начала СВО они решили дождаться прихода российских войск. Однако в это время украинские войска ожесточали действия.

По словам Игоря, когда украинские бойцы стали терять контроль над Михайловкой, то стали отыгрываться на гражданских. Таким образом 26 августа Мария получила тяжелое ранение из-за обстрела ВСУ из миномета. Осколки попали в руку и живот. Повреждения получил дом супругов: снесло крышу и фронтон, двери и окна моментально вышибло.

«ВСУ били по нам целенаправленно, так как над нами летал их дрон-разведчик и он видел, как мы заходили в дом. Без вариантов — это была украинская армия, они знали наши координаты <...> Нам прямо сказали украинские солдаты, не стесняясь: «Спалим ваше село, когда будем уходить». И они так и сделали — сначала уничтожили его, а потом сожгли дотла», — утверждает Игорь.

Только 7 сентября Игорь и Мария смогли покинуть село, так как состояние раненой женщины ухудшалось, а лекарств нигде не было. Раньше уйти также не получилось бы из-за обилия мин и снарядов, дронов противника. Эвакуироваться помогли бойцы ВС РФ.

По словам собеседников, ВСУ использовали «Бабу-ягу», кучу минометов, Bradley и другую технику, которая позволила уничтожить любимое поселение.

Ранее сообщалось, что жительница Суджи рассказала, как она и дочь провели три месяца в плену у ВСУ.