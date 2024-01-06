ВСУ снова бомбят Крым: российская ПВО работает над Сакским районом полуострова

Как передает Shot, после полуночи в небе над Крымом вновь неспокойно. По сообщениям местных жителей, несколько взрывов прозвучали в небе над городом Саки.

Отмечается, что хлопки были слышны в районе аэродрома. Вероятно, работают боевые расчеты ПВО по вражеским воздушным целям.

Официальной информации от крымских властей о происходящем в небе над Саками, наличии пострадавших и повреждений на земле - пока не было.