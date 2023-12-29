ВСУ: стая из 30 БПЛА «Герань-2» летят бомбить Западную Украину

Около трех десятков российских ударных беспилотников «Герань-2» движутся в сторону Западной Украины, сообщает пресс-служба украинских ВВС.

По данным ведомства, в настоящее время первая группа дронов пролетает Житомирскую область (на видео) в сторону Ровно.

«Вторая группа приближается к Винницкой области, третья движется через Черкассы, возможно, в сторону Хмельницкой области», - приводится в сообщении ВВС Украины в аккаунте в соцсетях.

Ранее жители Одессы сообщили, что из-за ошибки украинских подразделений ПВО ракета ВСУ угодила в жилой многоэтажный дом и начался сильный пожар.