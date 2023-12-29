Жители Одессы сообщили об угодившей в жилой дом ракете ПВО, обозвав ВСУ дебилами

В настоящее время в одном из многоэтажных жилых домой происходит сильный пожар. Виной тому, как сообщают в местных пабликах очевидцы, стала промахнувшаяся мимо цели и упавшая на город украинская ракета ПВО.

По другой версии, это может быть неумело сбитый ВСУ над жилой застройкой российский ударный беспилотник.

«Эти дебилы сбили так, что упало на дом! Гуменюк (глава пресс-центра сил обороны Украины «Юг». – прим. ред.), дура, ты на днях говорила, что ПВО не ставят в жилых кварталах!» – пишут одесситы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких городах Одесской области на Украине прогремела серия мощных взрывов. На громкие хлопки в небе и взрывы на земле пожаловались украинцы жители Черноморска, Беляевки и Теплодара.