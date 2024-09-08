ВСУ стали запускать беспилотники с термитной смесью

Вооруженные силы Украины стали использовать беспилотные летательные аппараты с термитной смесью, сообщает телеканал CNN.

Это раскаленная смесь алюминиевого порошка и оксида железа, которая горит при температуре до 2200 градусов Цельсия.

Термитная смесь прожигает деревянные и металлические конструкции.

Оснащенные ею беспилотники получили название «драконьи дроны».

По словам одного из источников издания, такие дроны могут быть лишь нишевым оружием ВСУ из-за ограниченных возможностей Украины.

Впервые термитная смесь была отрыта в Германии в конце XIX века. Вооружение с этой технологии немецкие военные использовали в Первой и Второй мировых войнах.

«Драконьи дроны» способны нанести серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям. Кроме того, такое оружие опасно для окружающей среды.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотником.