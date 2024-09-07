ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотником

Российские ПВО сбили вражеский БПЛА в 20.10 по мск. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена.

Уточняется, что украинская сторона запустила БПЛА самолетного типа, целясь в определенные объекты.

Напомним, ВСУ регулярно отправляют в регионы РФ беспилотники. Чаще всего ударам подвергаются Брянская, Воронежская, Белгородская, Рязанская области. Только недавно над этими регионами сбили не менее 158 дронов за сутки.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представит новый хитрый план по Украине для Байдена, Трампа и Харрис. Он обещал задействовать в нем весь коллективный Запад.