ВСУ убили 77-летнюю жительницу Селидово

Пожилая женщина была бывшей тещей ее мужа. Ирина рассказала, что когда они с мужем вышли в город после прекращения боевых действий, то сразу отправились к ее дому. Там соседи сказали, что последний раз видели погибшую 23 октября. В тот день она стояла на улице, пришла из магазина и увидела, что в ее подъезд заходят пять военных в украинской форме.

«Мы попросили ребят, они нам открыли эту квартиру. Зашли, посмотрели - в коридоре был след крови. Ее протянули, видно, в спальню. Вот она лежала в спальне, накрытая одеялом», - рассказала Ирина.

Пожилую женщину расстреляли, и, судя по характеру травм на теле, перед смертью над ней могли издеваться, добавила она.

Ранее сообщалось о том, что убитых жителей курского села Русское Поречное чудовищно пытали перед смертью.