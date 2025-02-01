Убитых жителей курского села Русское Поречное чудовищно пытали перед смертью

На телах погибших от рук украинских боевиков в селе Русское Поречное Курской области были обнаружены следы жестоких истязаний. Об этом рассказала Татьяна Балеевских, исполняющая обязанности руководителя ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Курска. Ее слова приводит ТАСС.

По её словам, для судмедэксперта было морально непросто проводить исследование тел погибших, поскольку специалисты осознают, сколько страданий испытали погибшие люди от подобных травм.

«Выделялись тела пожилых мужчины и женщины, у которых была тупая травма грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер. „, — рассказала Балеевских.

Кроме того, она сообщила, что на телах были обнаружены повреждения лёгких, а также скопление крови в плевральной полости. Причиной смерти диагностировали тупую травму грудной клетки.

Андрей Дурасов, заместитель руководителя следственного управления Главного военного следственного управления Следственного комитета России, в свою очередь, сообщил о том, что в Русском Поречном было найдено девять тел мирных жителей.

«Людей лишали жизни с особой жестокостью, истязали с использованием электричества, а затем убивали выстрелами в голову или душили», — пояснил он.

Ранее уже сообщалось, что украинский военный, попавший в плен, признался в зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Им и его четырьмя сослуживцами было убито трое женщин и 11 мужчин. Преступники также сначала изнасиловали, а потом убили еще восемь женщин. Личности всех злоумышленников уже установлены.